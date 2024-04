Bari | Conte lascia la giunta Emiliano Ira Schlein sul governatore | «Ora nuova fase»

(Di venerdì 12 aprile 2024) «Fare tabula rasa». Il colpo di teatro era annunciato, ma gli effetti del terremoto potrebbero essere dirompenti. Giuseppedice addio al Pd in ??Puglia: il Movimento 5 Stelle...

Il Movimento 5 Stelle esce dalla maggioranza in Regione. E subito dopo la conferenza stampa, arriva l' Incontro . È durato meno di un'ora il faccia a faccia nella presidenza della... (quotidianodipuglia)

«Stiamo leggendo pagine di politica che sono anche di cronaca giudiziaria che fanno tremare i polsi. Non combattiamo solo Meloni e soci, non facciamo sconti nemmeno a chi è nel nostro... (ilmattino)

ROMA «Fare tabula rasa». Il colpo di teatro era annunciato, ma gli effetti del terremoto potrebbero essere dirompenti. Giuseppe Conte dice addio al Pd in ??Puglia: il Movimento 5... (ilmessaggero)

Cosa ne sarà dell’opposizione - Buongiorno. L’ondata di arresti in Puglia ha provocato il secondo strappo in pochi giorni da parte di Giuseppe Conte: dopo l’annullamento delle primarie con il Pd per il sindaco di Bari, il ritiro ...corriere

Uno schifo a destra e sinistra - Invece di chiedere pulizia per costruire sul serio un’alternativa alla Meloni, la vecchia guardia dem avvelena i pozzi di un possibile campo largo.lanotiziagiornale

Conte vola in Puglia e arresta il Pd. Schlein a pezzi scarica Emiliano - Nella regione forse più incestuosa d'Italia, dove tutti sono ammanicati con tutti, il pugliese Conte sa come muoversi, e in poche mosse si mangia vivo il Pd: scende a Bari e con aria grave annuncia ai ...ilgiornale