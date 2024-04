Barcellona | furia Xavi | «Parole di Burgos su Yamal disgustose»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 12 aprile 2024) LediHernandez, tecnico del, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cadiceha parlato in conferenza stampa in vista della sfida delcontro il Cadice.– «Il commento era disgustoso e condannabile. Lamineè calmo e felice. Non c’è bisogno di parlarne ulteriormente». LIGA– «È una partita fondamentale, se non vinciamo