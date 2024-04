Barbie x Kartell | annunciata la seating collection

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 12 aprile 2024) MILANO – Mattel ha annunciato che il marchioe l’azienda italiana di design,, si sono unite per lanciare una nuovissima collezione “” che comprende giocattoli e prodotti per i consumatori. La collaborazione poliedrica vedrà la produzione di giocattoli in dimensioni da bambola di cinque delle sedie più iconiche di(AI, Venice, Louis Ghost, Masters, Ero/s), tutte con un tocco d’ispirazione. La collezione limitata mette in mostra un design sofisticato e esplora il futuro delle materie plastiche attraverso materiali innovativi che tengono presente la sostenibilità, tra cui il bambù e l’imballaggio in carta riciclata al 100% FSC. La linea rappresenta inoltre la prima collezione ...