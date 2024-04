Banca Sella | ripristinati i servizi online dopo 4 giorni di disagi | la spiegazione della banca

(Di venerdì 12 aprile 2024)una settimana turbolenta, la serata di giovedì ha segnato il termine deiper i clienti del Gruppo, a seguitorisoluzione dei problemi ai sistemi informatici che avevano reso inaccessibili idigitalipiemontese esua app controllata, Hype, dalla scorsa domenica. Un guasto informatico aveva bloccato l’accesso agli account di internet e home banking, causando notevoliper i tre milioni di clienti del gruppo. La situazione è stata particolarmente critica per coloro che hanno riscontrato dise ritardi nei pagamenti tramite carte di debito e bancomat, sebbene le operazioni di trading e i bonifici in entrata fossero rimasti funzionanti. Le ...

