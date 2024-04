Bambino Gesù | doppio trapianto fegato-rene per due gemelli di 16 anni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 aprile 2024 – Unnella stessa giornata per due fratellidi 16affetti da una rara malattia metabolica: un complesso intervento eseguito algrazie a un donatore compatibile e alla generosità della sua famiglia. Oggi i ragazzi, che erano costretti a un severo regime alimentare per contrastare i gravi effetti della loro malattia (acidemia metilmalonica), festeggiano un anno dalcon una qualità di vita più simile a quella dei loro amici e compagni di scuola, potendosi anche concedere il gusto di una pizza da loro stessi cucinata nell’Istituto alberghiero che frequentano. Alla vigilia della Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti (14 aprile) la loro ...