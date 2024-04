Balenciaga riporta in trend la borsa Le City ed è subito anni 2000

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ve le ricordate le grandi It bag per cui negliavremmo dato tutto pur di averle? Ecco, adesso sono tornate di moda.ha deciso di fare ben due campagne perre inlaLe, lanciata per la prima volta nel 2001.ha deciso dire inlaLeper questa campagna ha incaricato il fotografo Mario Sorrenti di immortalare Kate Moss, la modella danese Mona Tougaard, l’attrice e cantante cinese Yang Chaoyue e la cantante coreana Juyeon. Una seconda campagna, parte della serie “It’s Different” di, presenta scatti dellain confezione con lo ...

Teresa Urquijo e l'abito da sposa giunto alla terza generazione: Lo stesso capo, come riporta Vanitatis , avrebbe fatto una seconda apparizione prima delle attuali ... designer spagnolo molto stimato da Cristóbal Balenciaga. Realizzato in tessuto broccato con base ...

MA NON È TUTTO FACILE: Second hand di abbigliamento: negli Usa si punta al raddoppio entro il 2028: ... anche grazie ai brand che stanno investendo trasversalmente - da Balenciaga a Shein - in quest'... da un lato, come riporta BoF , questa società ha raggiunto nel 2023 ricavi record, pari a 322 milioni ...