Baldur’s Gate 3 è da record | ha vinto tutti i GOTY più importanti

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 12 aprile 2024)3 è riuscito ad imporsi come il gioco che haassegnati dalle manifestazioni piùdel mondo dei videogiochi, realizzando di conseguenza un vero e proprio. GamesRadar ha prontamente segnalato che in seguito alla vittoria del terzo capitolo dinel corso dei BAFTA Games Awards 2024 di ieri sera del “Game of the Year”, il gioco di ruolo è riuscito nell’impresa ottenere il riconoscimento più prestigioso nelle 5 manifestazioni piùdel mondo dei videogame. Difatti il titolo di Larian Studios ha ricevuto ilai Golden Joysticks, ai BAFTA, ai Game Developers Choice, ai DICE ed infine anche ai The Game Awards 2024, riuscendo di ...