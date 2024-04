Baiocco | “Gasperini potrebbe essere il nome giusto per il Napoli”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 12 aprile 2024) Davide, ex calciatore, è intervenuto a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Queste le sue parole: “Non ho mai lavorato con Conte, ci ho giocato insieme, ma da allenatore non lo conosco bene, non ho mai assistito neppure ad un allenamento. Lui è un perfezionista, è uno che cerca sempre di migliorarsi, anche a fine carriera era sempre concentrato per rendere di più e mi pare che Antonio anche da allenatore abbia la stessa filosofia. Ilcon questo modo di giocare a calcio e questa occupazione degli spazi ha fatto molto bene”. “Quest’anno il progetto tecnico è stato messo in discussione troppo presto con Garcia e quando cambi c’è bisogno di tempo. Per costruire ci vuole tempo, ildi Spalletti è stato costruito nel tempo. Guardiola per costruire il modello Manchester City ci ha messo del tempo e basta informarsi, ...