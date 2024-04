Bagatti Valsecchi | gli incredibili interni della Casa Museo di Milano

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 12 aprile 2024) Svetta imponente nel cuore di, in quello che oggi è considerato uno dei luoghi più alla modacittà: stiamo parlando di Palazzo, una dimora storica che è stata accuratamente ristrutturata seguendo i dettami del Rinascimento lombardo. Proprio per il suo valore architettonico e culturale, l’abitazione è stata recentemente inserita nel circuito delle Casedi. Scopriamo insieme la sua storia e glimeravigliosi. Dove si trova PalazzoIl centro storico dioffre scorci mozzafiato su alcune delle più suggestive architetturecittà. Ed è qui, tra via Gesù e via Santo Spirito, che sorge una dimora di grandissimo pregio: si tratta di ...