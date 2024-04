Backstreet Boys | il successo di ”I Want It That Way” | un capolavoro pop

(Di venerdì 12 aprile 2024) Non si può dire di essere un vero millenial se al verso «You are my fire» non si risponde immediatamente «The one desire». Era il 12 aprile 1999 quando ipubblicarono il brano più iconico della loro carriera, IItWay. Primo estratto dal loro terzo album in studio, Millenium, fu preferito ad un’altra storica hit, Larger Than Life, inizialmente selezionata come traino del disco. Il gruppo statunitense, formato da Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson, si era già fatto strada nella scena pop nel 1996, ma la consacrazione a livello globale arrivò solo grazie al pezzo scritto da Max Martin e Andreas Carlsson. Si tratta di una ballad mid-tempo e segna una svolta nello stile del gruppo che, fino ad allora, aveva prediletto ritmi più veloci. Al suo interno, una ...

