Back to Black | recensione del biopic su Amy Winehouse con Marisa Abela

(Di venerdì 12 aprile 2024) Sam Taylor-Johnson torna a parlare della vita di un’icona della musica raccontando l’ascesa e la caduta di Amye concentrandosi sul suo amore disperato per il ragazzaccio Blake Fielder-Civil. Ladi Carola Proto.

Acquistando sui canali online del Circuito il biglietto per una delle proiezioni previste dal 18 al 21 aprile, i fan dell’indimenticabile cantante britannica riceveranno l’esclusivo artwork del ... (lopinionista)

Mero parallelismo tra le tappe di una storia d’amore e la genesi di un album-capolavoro; in scena brani iconici e attori all’altezza ma le emozioni sono a carico dello spettatore (ilgiornale)

Back to Black Recensione - Back to Black recensione del film biografico su Amy Winehouse di Sam Taylor-Johnson amore infelice dipendenza da droghe e alcool Marisa Abela Jack O'Connell ...comingsoon

"Back to Black", il biopic su Amy Winehouse è per fan dal cuore pavido - Mero parallelismo tra le tappe di una storia d’amore e la genesi di un album-capolavoro; in scena brani iconici e attori all’altezza ma le emozioni sono a carico dello spettatore ...ilgiornale

UniCredit: ok della BCE al restante programma di buy-Back - A causa delle restrizioni del periodo di Black-out, il riacquisto di azioni inizierà il prima possibile dopo i risultati finanziari del 1° trimestre 2024, che saranno resi noti il 7 maggio 2024. La ...soldionline