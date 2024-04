Baby influencer e minori condivisi sui social | la proposta M5s | “Rischi gravi | va colmato il vuoto normativo” Appello alle altre forze politiche

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Abbiamo presentato unadi legge per regolamentare i fenomeni dello sharenting e dei, in modo da regolamentare l’esposizione deiai tempi deie tutelare la loro privacy, il loro percorso di crescita e garantire che non ci possano essere ripercussioni sulla loro vita e sul loro benessere anche in futuro”. A rivendicarlo la deputata M5s Gilda Sportiello, prima firmataria della, nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati, alla quale hanno partecipato anche l’ex presidente della I Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio e pedagogista Giuseppe Brescia, la giornalista Selvaggia Lucarelli ed esperti del settore, come Francesca Cardini, psicologa e psicoterapeuta, e Pietro Ferrara, ordinario di pediatria generale ...

Foto esclusive, sessioni private di chat, abiti indossati. Sono questi i contenuti messi in vendita, o in palio, dai genitori di Baby influencer sui social network. Bambine e bambini che dai 13 ... (open.online)

Crescono in vetrina, il loro amico del cuore è un obiettivo puntato addosso ventiquattro ore al giorno. Bambini e bambine dai dieci anni in giù. Sorridono, cantano, si tuffano in acqua... (ilmattino)

Minori, Sportiello (M5S): Baby influencer e sharenting, pdl su esposizione social - Roma, 11 apr - Baby influencer, sharenting: dietro a nuovi neologismi del web si nascondono anche insidie, in questo caso legate all’uso dell’immagine dei minori, cui è bene prestare molta attenzione.9colonne

