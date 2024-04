Baby Gang pubblica il singolo Adrenalina feat Blanco e Marracash

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 12 aprile 2024) Fuori oggi ildidal titolo Adreanalinache anticipa il disco L’angelo del male, disponibile in preorder Un talento innegabile e uno dei più interessanti fenomeni dell’urban attuale ma anche portavoce dei giovani italiani di seconda generazione, cresciuti sulla strada ma con l’idea di costruire un futuro migliore in cui ci siano rispetto e parità,, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, è il rapper italiano più ascoltato su Spotify e ha annunciato il suo nuovo album L’Angelo del Male in uscita il 26 aprile, da oggi in preorder. A conferma del posto che ha assunto in poco tempo nel mondo urban, nell’album sono presenti tutti gli artisti più importanti della scena che appoggiano e supportano il talento di ...