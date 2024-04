Baby gang | Panatta | “Bisogna obbligare questi ragazzi a spalare concime | fargli fare lavori umilianti I genitori sono assenti”

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 12 aprile 2024) L'ex campione di tennis Adrianonon usa mezzi termini per condannare i recenti episodi di maleducazione e violenza a Treviso e in altre città italiane, perpetrati dae adolescenti. Durante la presentazione di un corso di autodifesa femminile a Treviso,ha proposto il ritorno delle punizioni corporali come deterrente: "Tre o quattro nerbate sul sedere nonbbero male". L'articolo .