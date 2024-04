“Avere un figlio a 50 anni mi ha resa più saggia e immersa nella sua vita” | così una mamma risponde agli haters

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Polemiche, ancora oggi, sui social per Tatiana Kaplan che ha voluto condividere la sua maternità. Le critiche non sono arrivate tanto perché avesse deciso di pubblicare a volto scoperto il piccolo Mark avuto dal compagno Kenan, quanto per l’età in cui diventata. Tatiana ha partorito a 50. La coppia ha iniziato a provare adun bambino un mese dopo essersi incontrati e dopo tredi tentativi senza successo, ha fatto ricorso alla fecondazione in vitro. Dopo sette tentativi andati a vuoto, Tatiana stanca e provata voleva abbandonare qualsiasi tentativo. Però un piccolo miracolo è avvenuto al ritorno da un viaggio in Europa, quando la donna ha scoperta di essere rimasta incinta in maniera naturale. Oggi Tatiana ha 54e dice di essere diventata “piùnel corso ...