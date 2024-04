“Avellino Sotterranea” | nuove date e scontistica speciale su Compravvì

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti– Quattrodi “” e unasul portale del commercio “”. In occasione del Maggio dei monumenti, l’Assessorato al Turismo, guidato da Laura Nargi ha rilancia l’impegno per la riscoperta del suggestivo cuore antico die moltiplica le visite gui. Nello specifico, mercoledì 1 maggio, sabato 11, domenica 19 e sabato 25, l’Amministrazione comunale ha promosso 4 nuovi appuntamenti con l’ormai celebre tour di due ore nelle meraviglie del centro storico. In più, sulla pagine web “www.compravvi.it/prodotto/maggio-dei-monumenti/”, sarà possibile aderire alla promo che consente l’ ingresso al prezzo scontato a soli 3 euro. Una nuova e vantaggiosa ...