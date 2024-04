Autonomia | Zaratti Avs | ' progetto spacca-Italia | affossa lo Stato'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Non c'è nessuna buona ragione che giustifichi la forsennata corsa della destra ad approvare il disegno di legge sull'differenziata. Non è un decreto, non scade. Riscrive la forma dello, cambia i connotati del nostro Paese, tanto da essere ormai noto come. Avevamo chiesto una dilazione e ci è stata negata, in queste ore siamo impegnati con i nostri interventi in commissione ma la battaglia si sposterà in Aula“. Così Filiberto, Capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Affari costituzionali della Camera.