Audi House of Progress | riflessione-azione alla Milano Design Week 2024

Il futuro in mostra all'House of Progress - Dal 15 al 28 aprile Audi esplora il futuro della mobilità all'interno del suo hub creativo negli spazi del Portrait Milano e anima anche MonteNapoleone District e Università degli Studi.tgcom24.mediaset

Audi apre gli ordini per la nuova Q6 e-tron - Prima di raggiungere i punti vendita, però, la vettura compie il suo debutto in società, in anteprima mondiale, presso l'Audi House of Progress, durante la Milano Design Week. Forte dei una ricarica a ...ansa

SAudi Arabia Scales Back Futuristic Desert City NEOM Plans, Vision 2030 Commitments - SAudi Arabia has scaled back on its plans to develop desert megapolis Neom. Neom is the biggest project undertaken by Crown Prince Mohammed bin Salman as he plans to diversify the SAudi Arabian ...msn