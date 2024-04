(Di venerdì 12 aprile 2024) Il sistema giudiziario argentino ha dichiarato a Buenos Aires l'come "stato terrorista" avendogli attribuito, insieme a Hamas, in una sentenza la responsabilità dell'attacco terroristico del 1994 contro l'Associazione mutualistica), che causò 85 morti e 300 feriti. Nel dispositivo della sentenza, considerata definitiva e pubblicato online, la Corte federale di Cassazione penale ha definito l'accaduto "un crimine contro l'umanità ", criticando "i tentativi di insabbiamento" e assicurando che si tratta di reati imprescrittibili i cui responsabili ancora oggi possono essere perseguiti in ogni parte del mondo.

Attentato Amia, la giustizia argentina incolpa l'Iran e lo dichiara "Stato terrorista" - Il sistema giudiziario argentino ha dichiarato a Buenos Aires l'Iran come "Stato terrorista" avendogli attribuito in una sentenza la responsabilità , insieme a Hamas, dell'attacco del 1994 contro ...tgcom24.mediaset

Attentato Amia in Argentina, la giustizia incolpa l'Iran - Il sistema giudiziario argentino ha dichiarato a Buenos Aires l'Iran come "stato terrorista" avendogli attribuito, insieme a Hamas, in una sentenza la responsabilità dell'attacco terroristico del 1994 ...ansa

Cosa succederà tra Israele e Iran Il Medio Oriente oggi - Da anni gli iraniani combattono una guerra per procura, geniale quanto criminale, perfetta perché riesce a non sollevare critiche. Un raid ha colpito il consolato iraniano a Damasco. L’operazione ha u ...opinione