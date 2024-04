“Attacco massiccio con 100 droni e decine di missili | l’Iran pronto a colpire Israele”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tel Aviv, 12 aprile 2024 – Uncon 100didalsul territorio diverso obiettivi militari e governativi. E’ lo scenario delle prossime 24/48 ore che, secondo fonti Usa, attende il Paese all’ombra di una minaccia iraniana che la stessa Casa Bianca definisce “ancora presente, reale e credibile”. Anche se “gli Usa faranno di tutto per aiutare gli israeliani a difendersi“, lo Stato ebraico – dopo l’uccisione di un generale dei Pasdaran a Damasco – sta vivendo ore di apprensione, mascherate da una routine quasi normale come è costume del Paese in queste circostanze. Joe Biden ha rivolto un appello ala non attaccaredopo aver avvertito che c’è il rischio di un’offensiva a ...

Massiccio attacco aereo della Russia su tutta l’Ucraina. Prese di mira le infrastrutture energetiche nelle regioni di Kharkiv, Kiev, Zaporizhzhia e Leopoli. Gli ingegneri sono al lavoro per ... (sbircialanotizia)

L'Attacco dell'Iran contro Israele con droni e missili. L'annuncio di Biden: "Mi aspetto che colpisca presto" - Il presidente Usa Joe Biden ha affermato di aspettarsi un Attacco imminente dell'Iran contro Israele, chiedendo a Teheran di tirarsi indietro ...notizie.virgilio

L’Iran attaccherà davvero Israele Le 4 ipotesi in campo - La minaccia di una rappresaglia dell’Iran contro Israele è considerata «credibile e concreta»: ma come potrebbe avvenire Dall’Attacco di Teheran a basi militari nel Golan a raid in sedi diplomatiche ...corriere

