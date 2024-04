ATP Montecarlo 2024 oggi in tv | ordine di gioco 12 aprile | programma | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024), venerdì 12, sarà il giorno dei quarti di finale del Masters1000 di. Sui campi in terra rossa del Country Club ci si avvicina alla stretta finale e Jannik Sinner è tra i magnifici otto che si contenderanno l’ambito titolo nel Principato. Sinner, vittorioso negli ottavi contro il tedesco Jan-Lennard Struff, sfiderà il danese Holger Rune. Un incontro dal sapore di remake per quanto accaduto nel 2023. I due, infatti, si incrociarono in una semifinale molto tirata e condizionata dall’arrivo della pia e da una lunga interruzione. La spuntò Rune, in rimonta, e Jannik cercherà di vendicare quel ko, volendo replicare il medesimo riscontro ottenuto nel Round Robin delle ATP Finals di Torino. Ad aprire ilsul Centrale sarà il confronto tra il greco Stefanos Tsitsipas e il ...