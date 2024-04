ATP Montecarlo 2024 | Novak Djokovic batte Alex de Minaur e torna in semifinale nel Principato dopo 9 anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024)si qualifica per l’ottava volta per le semifinali del Masters 1000 di. Lo fando per 7-5 6-4 l’australianode: si tratta di un risultato di particolare importanza per il serbo, perché non lo raggiungeva dal 2015. Continua la sua caccia alla terza vittoria nel, che lo renderebbe unico giocatore capace di aggiudicarsi per tre volte tutti i 1000. Il numero 1 del mondo attende ora uno tra il norvegese Casper Ruud e il francese Ugo Humbert. Nel primo set i due giocatori si scambiano la risalita dalla stessa situazione di punteggio, cioè sotto 15-40, nei rispettivi game d’apertura al servizio. Segue una lunga fase nella quale di fastidio al servizio se ne procurano reciprocamente poco, ma è nel finale di parziale che si ...