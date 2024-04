Atp di Montecarlo | Sinner vince con Rune | domani la semifinale con Tsitsipas

Novak Djokovic si qualifica per l’ottava volta per le semifinali del Masters 1000 di Montecarlo . Lo fa batte ndo per 7-5 6-4 l’australiano Alex de Minaur : si tratta di un risultato di particolare ... (oasport)

Pronostico Tsitsipas-Sinner quote semfinale Master 1000 Montecarlo - Jannik Sinner se la vedrà con Stefanos Tsitsipas nella semifinale dell'Atp di Montecarlo. Sarà la nona sfida tra i due, visti gli otto precedenti che vedono… Leggi ...informazione

Sinner batte Rune e vola in semifinale a Montacarlo - Montecarlo Jannik Sinner è in semifinale al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 5.950.000 euro). L’altoatesino, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, sconfigge Holger Rune, ...corrieredellacalabria

Niente Monaco di Baviera per Berrettini, punta su Madrid e Roma - Matteo Berrettini non sarà in tabellone a Monaco di Baviera. Il tennista romano, con un post pubblicato sui suoi canali social, ha annunciato il forfait per il torneo bavarese sottolineando ...ansa