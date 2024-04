Atletica | Tortu all’esordio nei 100 metri | “Sono carico | è importante per le prossime sfide”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 12 aprile 2024) Gainsville, 12 aprile 2024 – Mancano poche orestagionale di Filipponei 100. Il campione olimpico e vicecampione mondiale della 4×100 e bronzo europeo nei 200è pronto a scendere in pista. Domani sera alle 23,35 (ora italiana), l’atleta delle Fiamme Gialle partirà in seconda corsia al Tom Jones Memorial di Gainsville, in Florida. Sui blocchi anche l’iridato Noah Lyles e il vicecampione olimpico dei 200Kenny Bednarek: “moltoe determinato per il mio esordio, sarà una gara di altissimo livello, con 8 atleti iscritti con un personale migliore del mio. – dice, come riporta fidal.it – Un grande stimolo e un’ottima occasione per testare il lavoro che sto facendo con il mio allenatore. Mi sento bene, ...