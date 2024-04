Atalanta | Scamacca | ‘Serata fantastica | ma devo rimanere calmo Nessuna rivalsa per Spalletti’|Europa League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 12 aprile 2024) 2024-04-12 00:20:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Gianluca, attaccante dell’, ha parlato al termine della vittoria per 0-3 ad Anfield contro il Liverpool: “A parte gli scherzi, è una notteperché noi ci abbiamo creduto dall’inizio, siamo molto contenti, c’è il ritorno. Contro di loro è poco, non basta, si sa”.Come avete costruito la vittoria in queste ore?“Abbiamo cercato di viverla più tranquillamente possibile, entrando in campo con coraggio, aiutandoci. Imprese come queste le fai come squadra, non come singolo. Oggi ho fatto due gol, ma se non fosse stato per i miei compagni non l’avrei nemmeno strusciata. È merito di tutti”. È la migliore serata della tua vita? Sono gol per la Nazionale?“Sono gol preziosi per l’, soprattutto, ...