Atalanta | Percassi | 'Liverpool? Non è ancora finita'

L'amministratore delegato dell' Atalanta Luca Percassi ha parlato di Charles De Ketelaere , trequartista in prestito dal Milan (pianetamilan)

Antonio Percassi: l’imprenditore dal cuore atalantino (artefice della cavalcata di Liverpool) - Il toccante pianto del presidente dell’Atalanta Percassi post Liverpool: cardine di questa grande cavalcata Imprenditore bergamasco, esperienza da atalantino e con un cuore atalantino. La famiglia Per ...calcionews24

L’Atalanta l’ha fatto di nuovo - Ha vinto clamorosamente 3-0 contro il Liverpool in trasferta nei quarti di finale di Europa League, ma non era la prima volta e soprattutto non è un caso ...ilpost

Atalanta, che sogno: la notte di festa dei tifosi ad Anfield - Video - DOPO IL MATCH. Non ci si risveglia dal sogno della notte a Liverpool: l’Atalanta sempre più vicina alla semifinale di Europa League. La festa dei supporter e Gasperini che lancia il suo giubbotto alla ...ecodibergamo