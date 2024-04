Atalanta | non ci sono parole | hai fatto la storia | come nei sogni più belli

(Di venerdì 12 aprile 2024) La Dea fa la. Vince per la seconda volta consecutiva ad Anfield, diventando la terza squadra di sempre a farlo dopo Real Madrid e Barcellona. Con una prestazione mostruosa, l’batte 3 a 0 il Liverpool ipotecando seriamente il passaggio alle semifinali di Europa League. Non ciper commentare quanto hannoi nostri in Inghilterra. Definirla una prestazione monumentale sembra addirittura sminuente, ma davvero gli uomini di Gasperini hanno sfoderato una prova neanche lontanamente immaginabile neppure nel migliore dei. Invece è tutto vero. Difesa insuperabile, centrocampo diga e attacco spumeggiante per mettere alle corde l’attuale squadra più forte d’Europa. Fin dall’inizio si è avuta l’impressione che si potesse fare bene, con i nostri sempre attenti ...

