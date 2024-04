Atalanta | la Dea di Anfield | è ora di vincere

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 12 aprile 2024) Non c'è nulla che possa offuscare la grandezza dell'impresa che l'ha compiuto saccheggiando. Non il turn over che Klopp ha imposto al Liverpool, in corsa per conquistare la Premier League in un finale di stagione senza respiro e nemmeno il fatto che sia arrivata in Europa e non in Champions League. E' stata una notte da sogno in cui tutti i pianeti dell'universo atalantino si sono allineati restituendo l'immagine di una Dea sintesi di un progetto lungo sette anni, quelli di Percassi e Gasperini. La rotondità del risultato non deve ingannare. L'avrebbe anche potuto segnare più delle tre reti firmate Scamacca (doppietta che non può essere passata inosservata a Spalletti) e Pasalic. E' vero che anche i Reds sono andati a un passo dal bucare la porta di Musso, ma nel computo chi esce con qualche rimpianto in più ...