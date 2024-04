Atalanta, boom Ruggeri: idea Napoli - Se ripensa oggi alla situazione che stava vivendo qualche mese fa, probabilmente Matteo Ruggeri sorride. Estate 2023, l`Atalanta cerca rinforzi sulla fascia sinistra.calciomercato

EUROPA LEAGUE - boom in quota per Atalanta e Roma, Milan, per la rimonta serve l'impresa - Come riporta AgiproNews, l'andata dei quarti di Europa League lancia Roma e Atalanta verso le semifinali con la fiducia dei bookmaker. Non solo il passaggio del turno, ma anche un titolo che potrebbe ...napolimagazine

Roma e Atalanta brillano in Europa League - Nella notte di ieri, la Roma e l'Atalanta hanno scritto una pagina indimenticabile nella storia del calcio italiano, dominando i quarti di finale di andata dell'Europa League. Le due squadre hanno ris ...informazione