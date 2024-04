Associazione Spalti | Combattere la SLA con Solidarietà e Sostegno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Pistoia, Toscana - Nel cuore della Toscana, un gruppo di ex compagni di scuola ha dato vita a un'organizzazione che sta facendo la differenza nella vita dei pazienti. L', fondata nel 2011, non è solo un'entità benefica; è un faro di speranza eper chi combatte una battaglia silenziosa contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica. La storia diha radici profonde nell'empatia e nell'amicizia. Quando uno dei compagni di scuola si è trovato ad affrontare la SLA, il gruppo non ha esitato a stringersi intorno a lui. Quel che è nato come un gesto disi è trasformato in una missione, alimentata dalla consapevolezza delle difficoltà affrontate dai pazienti e dalle loro famiglie. La SLA è una malattia implacabile, che priva progressivamente i pazienti della capacità ...