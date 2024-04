Assemblea Mps | sì a utili e dividendi Il presidente | Lavoro straordinario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Nessuna parata di macchine blu sotto Rocca Salimbeni, a beneficio di fotografi e turisti. Che ormai considerano la sede storica del Monte dei Paschi come il Facciatone del Duomo, un souvenir di Siena da portare a casa con foto e scatti dal telefonino. Un’ora diordinaria degli azionisti, con Nicola Maione, e con una partecipazione, tramite il Rappresentante designato dei soci, pari al 52,29% del capitale sociale. In pratica, un appuntamento notarile, privo della storica passerella di piccoli azionisti e roboanti rappresentanti dei fondi di investimento. "Sono particolarmente orgoglioso e soddisfatto per l’esito dell’a fronte dei risultati raggiunti che rappresentano il frutto dellocompiuto in questi anni insieme a tutte le donne e gli uomini di ...