Assegno di Inclusione ADI | consulta il calendario dei pagamenti marzo-luglio 2024

Anche l’Inps cede all’Intelligenza Artificiale per combattere la disoccupazione e decide di utilizzarla per attivare un sistema che individuerà le offerte di lavoro più affini alle richieste. Una ... (iodonna)

Il Ministero del Lavoro avvisa i percettori del l’Assegno di Inclusione di aver modificato le scadenze di un importante obbligo. Per ricevere l’Assegno di Inclusione non basta aver inoltrato la ... (cityrumors)

Aiuti per gli affitti e sconti Tari a Fermo. Il sindaco: «Così supportiamo le famiglie» - FERMO Dal 5 per mille all’Assegno di Inclusione, dai contributi Tari a quelli sugli affitti, passando a iniziative come il centro servizi per il contrasto alla povertà e al ...corriereadriatico

Nuova emissione BTP Valore: opportunità di investimento dal 6 al 10 Maggio - Il BTP Valore torna con la quarta emissione dal 6 al 10 maggio, chance di investimento sicuro per piccoli risparmiatori con cedole fisse e crescenti.pmi

IV Municipio, scendono "In Strada" i percettori del reddito di cittadinanza - Parliamo di 35 persone che beneficiano del reddito di cittadinanza, dell’Assegno di Inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro. Questi soggetti saranno coinvolti nel progetto “In Strada”, ...romatoday