Asllani | 'Non esiste posto migliore dell'Inter Per me è un sogno Calhanoglu il mio idolo'

L’Albania di Asllani sfiderà in amichevole il Cile di S anche z, per una sfida a tinte nerazzurre. Nel frattempo la nazionale albanese comunica l’infortunio di un giocatore dell’Empoli, prossimo ... (inter-news)

Asllani: “L’Inter è un sogno. E ho legato soprattutto con due compagni” - Kristjan Asllani, centrocampista nerazzurro classe 2002 giunto alla sua seconda stagione a Milano, parla ad ABC Morning Show della sua esperienza con l’Inter. Queste le sue dichiarazioni. “Ho detto e ...passioneinter

L'Inter riposa ma Inzaghi riscopre l'abbondanza: il rush finale al gran completo - La sua centesima vittoria sulla panchina dell'Inter non è stata celebrata davanti ai microfoni causa... mancanza di voce. Ma nel post Inter-Empoli Simone Inzaghi ha trovato comunque il modo di comunic ...sportmediaset.mediaset

Le pagelle di Inter-Empoli: Pavard sa anche difendere, Niang convince - Dal 24’ st Asllani 6 La crescita è evidente ... Per lui sono 200 partite in Serie A. Non segna da tre. Dal 32’ st Sanchez 7 Non si limita all’atto di presenza. Entra e segna dopo quattro minuti.repubblica