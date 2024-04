Asllani | «Non c’è posto migliore dell’Inter! Imparo da uno»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 aprile 2024), in una lunga intervista concessa ad ABC News, ha parlato della sua esperienza all’Inter e del rapporto con i suoi compagni di squadra raccontando un aneddoto relativo al suo nome PROSPETTIVE –parla così del suo periodo all’Inter e delle prospettive: «Ho detto e continuerò a dire che per me non c’è. Ci sono tanti campioni, mi aiutano ogni giorno. Ho due anni di esperienza. Sono entrato nel gruppo al 100%. Amo i giocatori e loro amano me. Per me è un sogno. Compagni? Vado molto con Frattesi, Lautaro Martinez, mi trovo molto bene con tutti, ma con loro ho un rapporto. Hakan mi ha preso molto vicino a sé, mi ha parlato tante volte e nelle partite in cui non c’era mi scriveva dei consigli. Per me è un idolo. Sto imparando da lui, da un ...