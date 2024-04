Ascolti tv | i dati dell’11 aprile 2024

(Di venerdì 12 aprile 2024) Bene la partita di Europa League Nella serata di ieri, giovedì 11, su Rai Uno la partita di Europa League, tra Milan e Roma conquista 4.751.000 spettatori pari al 23.2% di share (primo tempo a 5.075.000 e il 23.6%, secondo tempo a 4.444.000 e il 22.9%, pre e post gara a 3.070.000 e il 16.6%). Su Canale5 la seconda puntata dell’Isola dei Famosi raccoglie 2.432.000 spettatori con uno share del 17.8% (Isla Bonita a 1.103.000 e il 25.4%). Su Rai2 Time is Up è la scelta di 745.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Kingsman – Il cerchio d’oro si ferma 908.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.001.000 spettatori e il 5.9% (presentazione a 1.205.000 e il 5.6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 851.000 spettatori (5.8%). L'articolo proviene da 361 Magazine.

