Ascolti TV | Giovedì 11 aprile 2024 Milan-Roma domina 4 | 7 mln – 23 2% | Isola in affanno 2 | 4 mln – 17 8% | Splendida Cornice supera il milione 5 9%

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 12 aprile 2024) Europa League Nella serata di ieri,11, su Rai1 la partita di Europa League –ha conquistato 4.751.000 spettatori pari al 23.2% di share (primo tempo a .000 e il %, secondo tempo a .000 e il %). Su Canale5 la seconda puntata dell’dei Famosi ha intrattenuto 2.432.000 spettatori con uno share del 17.8% (Isla Bonita a .000 e il %). Su Rai2 Time is Up è la scelta di 745.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Kingsman – Il cerchio d’oro ha incollato davanti al video 908.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3segna 1.001.000 spettatori e il 5.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 851.000 spettatori (5.8%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 714.000 spettatori e il 4.9%. Su Tv8 Io prima di te ottiene ...