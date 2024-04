Ascolti tv dell’11 aprile | i naufraghi dell’Isola dei Famosi si scontrano con l’Europa League

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 12 aprile 2024) Vladimir Luxuria e i suoi concorrenti all’Isola dei, in onda su Canale 5, rischiano di naufragare contro la partita di UEFA Europa, Milan vs Roma, trasmessa su Rai 1. La guerra dello share si è fatta estrema. Dopo il debutto non brillante di inizio settimana, giovedì 11è andata in onda su Canale 5 la seconda puntatadei2024, tra bikini, prime difficoltà deie l’incontro fatale tra vip e nip. Artur Dainese, Joe Bastianich, Luce Caponegro e Samuel Peron hanno tremato davanti al televoto. Ma il vero problema del reality è la super partita Milan-Roma su Rai 1, è solo l’andata ma assomiglia alla rivincita dell’ultima finale mondiale, Francia-Argentina, con Theo Hernandez e Olivier Giroud da una parte, Leandro Paredes e Paulo Dybala ...