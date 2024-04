Artem respinge Megan Ria a Pechino Express | “Rispetto la mia fidanzata | non mi rapporto con altre donne”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 12 aprile 2024) Nella puntata didell'11 aprile, le coppie sono state mescolate per un giorno., finito conRia, si è isolato e ha chiesto alla sua compagna di viaggio di dormire separati: "Ho una donna a casa e non mi va di rapportarmi condonne. Non voglio che mia moglie si faccia idee strane".