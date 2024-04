Arsenale in casa | arrestato 39enne

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoUn uomo di 39 anni residente a San Pietro Vernotico (Brindisi), originario di Massafra, è statoe portato in carcere per detenzione di arma clandestina e detenzione illegale di munizionamento, anche da guerra.La perquisizione domiciliare, estesa ad una serie di pertinenze e alladi campagna nella disponibilità dell’uomo, ha consentito di rinvenire tra alcune masserizie, del munizionamento di svariati calibri ed in particolare: 8 munizioni cal. 9×21, 28 munizioni cal. 7,65, caricatore bifilare per mitraglietta rifornito con 20 munizioni cal. 5.56 Nato. La perquisizione ha permesso agli agenti della Polizia di Stato di individuare una pistola tipo revolver cal. 38 special con munizionamento.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.

Un pregiudicato italiano è stato arrestato dopo aver spara to un colpo di fucile contro i vicini di casa mentre stavano trasportando alcune piante all’esterno della loro abitazione in via Montecchio ... (ilgiorno)

Pubblicato il 10 Aprile, 2024 Notte di puro terrore mercoledì 3 aprile, quando una donna ha composto l’1-1-2 per segnalare una situazione di pericolo in casa . Secondo la denuncia della donna ... (dayitalianews)

Aveva un piccolo Arsenale in casa: arrestato insospettabile - Un insospettabile 39enne di Massafra, ma residente a San Pietro Vernotico, è stata arrestato in flagranza dagli agenti della Squadra Mobile di Lecce, in una operazione condotta in collaborazione col r ...tarantobuonasera

Un vero e proprio Arsenale da guerra nascosto in campagna: arrestato 39enne - Agenti della squadra mobile di Lecce, in collaborazione col reparto prevenzione crimine 'Puglia meridionale', hanno arrestato in flagranza ...msn

Da ex Arsenale dei Papi a nuova sede della Quadriennale. Approvato il progetto in aula - Così il vecchio progetto torna nell'agenda dell'amministrazione capitolina dopo anni di stallo. Il ministero dei Beni culturali vorrebbe portare qui la fondazione che ospita le principali mostre di ar ...romatoday