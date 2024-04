Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di venerdì 12 aprile 2024) Per cucinare un secondo piatto a base di carne, decisamente diverso dai soliti,di carnedi formaggio chesquisite. La mia famiglia le trova deliziose e per preparare il rotolo di carne macinata mi ci vogliono pochi minuti. Dopodichè basta solo inserire in freezer il risultato e dopo cuocerein padella. Tuttavia per rendere ogni procedimento facile per tutti c’è la videoricetta a fine pagina.di carne macinata: ingredienti e preparazione. Preparare questedi carne è facilissimo e il risultato farà venire fame anche agli ospiti. Per renderepiù appetitosouna deliziosa pastella in cui immergere le...