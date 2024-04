(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) – Unain diecidi breve durata che mostra in modo intimo e misurato le idee, la passione e le competenze alla base del lavoro e delle creazioni di assoluta eccellenza realizzate da alcune tra le più rappresentative imprese artigiane del gruppo O.T.B. È questo il racconto sviluppato e prodotto da frame L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ...

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Una docuserie in dieci episodi di breve durata che mostra in modo intimo e misurato le idee, la passione e le competenze alla base del lavoro e delle creazioni di ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – Una docuserie in dieci episodi di breve durata che mostra in modo intimo e misurato le idee, la passione e le competenze alla base del lavoro e delle creazioni di assoluta eccellenza ... (periodicodaily)

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Una docuserie in dieci episodi di breve durata che mostra in modo intimo e misurato le idee, la passione e le competenze alla base del lavoro e delle creazioni di ... (calcioweb.eu)

‘Lato A’, quando far crescere un artista era un’impresa da illuminati - In lettura un Marco Giallini che usava il tono di un crooner narrante. Una docuserie (ora su RaiPlay) che chiede dedizione e fa scoprire cose incredibili a chi non c’era: per quelli che invece c’erano ...repubblica

Arriva 'M.A.D.E', docuserie in 10 episodi per valorizzare l'eccellenza italiana della moda - Sviluppato da frame by frame per promuovere la filiera italiana della moda vincitrice del Premio Speciale Film Impresa-Unindustria alla Creatività ...adnkronos

“Il Giovane Berlusconi”: i luoghi della docuserie Netflix - La docuserie, dedicata alla carriera imprenditoriale e politica del Cavaliere, ripercorre alcune delle tappe più importanti della sua vita. Facciamo allora un viaggio alla scoperta dei luoghi ...siviaggia