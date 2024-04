Arresto del latitante Daci Vullnet | un successo della cooperazione internazionale

(Di venerdì 12 aprile 2024) È finita all’aeroportodi Valencia la latitanza didi origini albanesi, con precedenti per reati in materia di armi e stupefacenti, che aveva fatto perdere le proprie tracce dopo essersi allontanato dal proprio domicilio a Modugno nell’estate del 2023. L’attività informativa dei Carabinieri del Nucleo OperativoCompagnia di Trani, in collaborazione con i colleghi dalla Compagnia di Modugno, ha consentito di localizzare all’estero il soggetto, il quale aveva messo radici in Francia. È in questo ambito che è iniziata la stretta collaborazione con le polizie dell’intera area Schengen i quali – dopo aver intercettato i movimenti del fuggitivo – lo hanno tratto inpresso l’aeroporto di Manises. Un’operazione perfettamente riuscita, che ha ...

Non si fermano gli arresti in Puglia: la Guardia di Finanza ha fermato altre 5 persone. A finire in manette sono ora l'ex assessore della Regione Puglia Alfonso Pisicchio e suo fratello Enzo. ... (liberoquotidiano)

Arrestato l'ex Irriducibile Enea Bianchini per l'assalto ultrà al Clover Pub. In casa la polizia ha trovato hashish e cocaina - Un Arresto per l’assalto al Clover Pub di viale Angelico, in Prati, nel dopo derby di Coppa Italia del 10 gennaio scorso. Si tratta di Enea Bianchini, 24 anni, giovane ...ilmattino

“Appalti di 300 mila euro in cambio di mazzetta di 7.500 euro”, le accuse a Gaetano Di Giovanni - Al comandante dei vigili contestato l'affidamento di appalti ad Agrigento e Santa Elisabetta in cambio di una mazzetta di 7.500 euro ...grandangoloagrigento

Va dal pusher col carro funebre, per non dare nell'occhio, ma lo fa arrestare - Una pattuglia dei carabinieri ha colto in flagranza il 26eienne spacciatore, trovato in possesso di altri 20 grammi di droga ...rainews