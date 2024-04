(Di venerdì 12 aprile 2024) Un arresto per l?alPub di viale Angelico, in Prati, nel dopo derby di Coppa Italia del 10 gennaio scorso. Si tratta di, 24 anni, giovane ?curvaiolo?...

Arrestato l'ex Irriducibile Enea Bianchini per l'assalto ultrà al Clover Pub. In casa la polizia ha trovato hashish e cocaina - Un arresto per l’assalto al Clover Pub di viale Angelico, in Prati, nel dopo derby di Coppa Italia del 10 gennaio scorso. Si tratta di Enea Bianchini, 24 anni, giovane ...ilmattino

Scontri prima del derby, daspo e obbligo di firma per due ultrà della Lazio - Cappuccio calato sul volto e mazze da baseball in mano, circa duecento tifosi laziali e un centinaio di romanisti si sono scontrati sabato mattina prima del derby, nei pressi del bar River adiacente..ilmessaggero

Fabrizio Piscitelli, il Re senza trono. Chi era Diabolik, il capo ultrà diventato Narcos - Fabrizio Piscitelli detto Diabolik iniziò a farsi sempre più spazio nel mondo ultras, poi in quello del narcotraffico. Aveva un esercito ...romatoday