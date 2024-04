Arezzo | clamoroso assalto a una ditta | i ladri usano un tir per bloccare la strada Un veicolo usato come ariete

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 2024 – Un’altra clamorosa rapina nella notte. Questa volta è finita nel mirino la Nicol Preziosi, un’azienda di Anghiari in Valtiberina, specializzata in lavorazione di monili in argento. Un gruppo di banditi ha rubato un tir a Città di Castello (Perugia) e lo ha posizionato lungo lache porta all’azienda, via Martiri della Libbia. Poi i malviventi hanno tagliato due alberi per sbarrare un altro accesso. Hanno quindi sfondato l’ingresso con unlanciatoe una volta all’interno hanno preso il quantitativo di argento. Ancora da quantificare il bottino.