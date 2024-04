Aragona | trascinarono 11enne in un vicolo e la violentarono | chiesti 14 anni per 4 giostrai

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 12 aprile 2024) Chiesta una condanna a 14di carcere per 4 persone accusate di aver trascinato in une violentato una ragazzina di 11durante una festa patronale nel 2015. Secondo il pubblico ministero, non vi sarebbero dubbi sulla responsabilità dei 4del luna park.