Aquilani | Partita difficile con avversario organizzato | non dobbiamo essere presuntuosi

(Di venerdì 12 aprile 2024) Pisa, 12 aprile 2024 - In previsione del match di domani il tecnico Albertoha parlato della sfida con la Feralpisalò in conferenza stampa. Come stanno i giocatori, in particolare Torregrossa e Tramoni? “La squadra sta bene e si è allenata bene. Ha affrontato una buona settimana. Torregrossa e Tramoni stanno recuperando la condizione. Potrebbero anche giocare dall’inizio. Sono giocatori che possonopiù utili, dall’inizio o dopo”.Le assenze in difesa peseranno? Giocherà a tre o a quattro? “Abbiamo una rosa lunga e possiamo sopperire alle assenze in difesa. Metteremo in campo una squadra competitiva. E’ un ballottaggio continuo. Potremmo anche giocare a quattro. Abbiamo i calciatori per fare entrambe le cose. Verrà Coppola dalla Primavera, lo vediamo in crescita e penso ci possa dare una mano”.Sei partite alla del campionato. Cosa ...