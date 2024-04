Appicca il fuoco in chiesa Bloccato ladro piromane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Alla disperazione del momento è subentrata la determinazione per reagire. Il disastro provocato alla sala parrocchiale di Castelvecchio di Compito è notevole. L’incendioto mercoledì da Francesco Giannotti, 37 anni, originario di Massa ma residente a Pieve di Compito, dopo che aveva rubato alcuni arredi sacri di valore e subitodai carabinieri, ha distrutto tutto. Ma c’è la voglia di reagire. Partirà infatti subito una raccolta fondi, come conferma il sacerdote del posto, don Nando Ottaviani: "Dobbiamo studiare il sistema da adottare ma il Se non è in dubbio, semmai c’è da capire Come poterci organizzare per reperire i fondi e ricostruire, laddove è possibile. Vogliamo ripartire. Entro breve tempo riunirò la Commissione specifica che si occupa degli aspetti finanziari e vedremo quali iniziative adottare". "Ci siamo sentiti con i ...