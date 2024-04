Apicoltori toscani | tutte finanziate le domande presentate sui 5 bandi da oltre 1 milione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Sarannoledaglisui 5usciti nella campagna 2023/2024, che prevedono diverse azioni: lotta ai parassiti e alle malattie, ripopolamento patrimonio apistico, razionalizzazione della transumanza, acquisto di attrezzature e sistemi di gestione. Sono infatti in arrivo i decreti che approveranno le istanze. “Con questi atti – ha detto la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – completiamo l’assegnazione della totalità delle risorse, 1e 104mila euro, messe a disposizione della Regione dai Fondi europei tramite il Ministero e destinate agli investimenti sostenuti daglie delle attività svolte dalle forme ...

