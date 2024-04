Si chiama Teima Sohaib ed è il 21enne italo-egiziano arrestato a Lione e sospettato di aver ucciso la ragazza francese ad Aosta . Il giovane era fuggito in Francia, ed è il principale indiziato per ... (ilgiornaleditalia)

Aosta, chi era Auriane Nathalie Laisne, la ragazza uccisa nella chiesetta abbandonata - I carabinieri sono riusciti ad identificarla grazie ad un oggetto, con il suo nome, che conservava nello zaino. Viveva a Saint-Priest, una piccola cittadina a una decina di chilometri da Lione ...vanityfair

Omicidio di Aosta, il presunto assassino ha studiato a San Benedetto - Il caso è stato risolto "grazie all'incrocio di dati: individuando chi era transitato all'interno del territorio nazionale e nelle vicinanze di La Salle è stato possibile dare un'identità certa, anche ...informazione

Femminicidio in Val D’Aosta, arrestato un fermano. Lo strazio della mamma: "Sono disperata e incredula" - Sohaib Teima da bimbo era stato portato dal padre in Egitto, poi la fiaccolata per farlo tornare in città. Il dentista dove ha svolto il tirocinio: "Un giovane volenteroso, educato, gentile” ...ilrestodelcarlino