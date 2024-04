Antropova | «io e Egonu non siamo amiche Lei ha un talento naturale | io devo provare e lavorare»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 aprile 2024) Kate, 21 anni, ha trascinato Scandicci alla prima finale scudetto di pallavolo femminile. Hanno vinto in casa di Paolache in Italia non l’aveva mai mancata dal 2018: doppio 3-0 all’Allianz Milano e doppio premio di miglior giocatrice. Il Corriere della Sera l’ha intervista, anche sulla Nazionale e sulla rivalità sportiva con. Come vive questo eterno confronto con? «Più che altro, non lo capisco.diverse. Divido gli opposti in due categorie: in una ci sono Paola e Vargas, dotate di unincredibile. Nell’altra ci metto Boskovic, Haak che hanno raggiunto quel livello col lavoro. Non so chi sia più forte, ma se Paola salta due metri e attacca una diagonale strettissima, bisogna solo applaudire. Io posso fare altro, faccio ...